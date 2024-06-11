Кавминводы вошли в число самых популярных маршрутов 

Кавминводы вошли в топ-3 наиболее популярных маршрутов для летнего отдыха в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Одним из самых популярных направлений стал регион Кавказские Минеральные Воды на территории Ставропольского края.

«Прогнозируем, что за три летних месяца туристы совершат более 44 миллиона поездок по стране, это почти 50% от общегодового объема в 90 миллионов. При этом Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье вошли в число самых популярных направлений»

– вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, причин для того, чтобы отдохнуть в Кавминоводах множество. Например, курорт славится своими уникальными природными ресурсами. Здесь можно поправить здоровье, попробовать лечебные процедуры с использованием минеральных вод, богатых микроэлементами и минералами. Это привлекает туристов, стремящихся укрепить свое здоровье и отдохнуть от городской суеты.

Помимо лечебных процедур, в Кавказских Минеральных Водах есть множество возможностей для активного и познавательного отдыха. Горные походы, экскурсии по культурным достопримечательностям, спортивные мероприятия – каждый найдет занятие по душе.

Природа Кавказских Минеральных Вод поражает своим разнообразием и красотой: горные пейзажи, леса, озера – все это создает удивительную атмосферу спокойствия и умиротворения, идеальную для отдыха и восстановления сил.