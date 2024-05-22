Вестник Кавказа

Каладзе: вместо «Майдана» в Грузию придет мир

Каладзе: вместо «Майдана» в Грузию придет мир
© Фото: страница Кахи Каладзе в социальных сетях
В Тбилиси заявили, что власти Грузии не допустят «Майдана» и переворота. Там отметили, что в стране будет мир, экономическое развитие.

Тбилисский мэр Каха Каладзе сообщил, что грузинское руководство не допустит «Майдана» и государственного переворота в стране.

Чиновник заявил, что в Грузии будут мир и экономическое развитие. Он добавил, что это важно для каждого гражданина страны, независимо от его политических предпочтений.

Каладзе также подчеркнул, что Грузию и грузинский народ никто не будет использовать в своих интересах. Он призвал всех «хорошо это запомнить».

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