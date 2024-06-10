Вестник Кавказа

Тбилиси обзавелся передовой аналитической лабораторией

Тбилиси обзавелся передовой аналитической лабораторией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международная аналитическая лаборатория открылась в Тбилиси. Она способна проводить до 500 исследований. Лаборатория предоставляет услуги для широкого спектра отраслей.

Международная аналитическая лаборатория появилась в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

Она сможет проводить до 500 высококвалифицированных исследований.

На церемонии побывали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представители грузинского бизнеса, мировых организаций и частного сектора.

Отмечается, что лаборатория предоставляет услуги для широкого спектра отраслей. Сюда входят производство и продажа пищевых продуктов, гостиницы, лечебные и ветучреждения.

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