Тбилиси обзавелся передовой аналитической лабораторией

Международная аналитическая лаборатория открылась в Тбилиси. Она способна проводить до 500 исследований. Лаборатория предоставляет услуги для широкого спектра отраслей.
Международная аналитическая лаборатория появилась в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.
Она сможет проводить до 500 высококвалифицированных исследований.
На церемонии побывали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представители грузинского бизнеса, мировых организаций и частного сектора.
Отмечается, что лаборатория предоставляет услуги для широкого спектра отраслей. Сюда входят производство и продажа пищевых продуктов, гостиницы, лечебные и ветучреждения.