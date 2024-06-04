Вестник Кавказа

Конфликт двух мужчин в Тбилиси завершился смертью для одного из них

Конфликт двух мужчин в Тбилиси завершился смертью для одного из них
Мужчина убил своего оппонента во время конфликта в Тбилиси. Случай произошел минувшей ночью.

В ночь с 13 на 14 июня в Тбилиси произошел конфликт двух мужчин. Об этом сказано в заявлении МВД Грузии.

По данным СМИ, случай произошел в районе Чугурети.

Согласно предварительной информации, в какой-то момент 62-летний мужчина достал нож и ударил им несколько раз своего 49-летнего оппонента. От полученных ранений тот скончался на месте.

По данному факту завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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