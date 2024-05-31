Количество заключенных в Грузии достигло рекордных показателей

В настоящее время за решеткой в Грузии находится почти 0,3% населения страны. Это наивысший показатель за последние 10 лет.

Число заключенных в Грузии на 1 мая текущего года превысило 10 тыс. Об этом сообщает Национальная служба статистики республики "Сакстат".

В настоящее время в тюрьмах отбывают наказание 10 285 человек, включая 379 женщин. Это 0,28% от общего населения страны.

При этом примерно для 3,8 тыс заключенных это как минимум второй срок.

Согласно информации, заполняемость всех 14 тюрем, которые работают на территории республики, сейчас составляет 81,1%.

Напомним, в 2011 году находились за решеткой 24 114 человек, однако в результате амнистии в 2012 году их число снизилось до 9 093 человек. Пик за последние 10 лет пришелся на 2014 год, когда в тюрьмах сидели 10 372 человека.