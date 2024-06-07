Самолету над Минводами грозило столкновение с землей

Над Минводами система самолета заявила об угрозе столкновения с землей. Инцидент произошел вчера днем. Лайнер, летевший из Тбилиси, благополучно сел в аэропорту.

Самолет, который совершал рейс из Тбилиси в Минводы, попал в авиапроисшествие, система сообщила об угрозе столкновения с землей.

Как пишет "Аиф-Ставрополь", инцидент произошел 13 июня. При заходе на посадку командир экипажа доложил о том, что система безопасности предупредила о столкновении.

Она сработала на высоте 6,8 тыс футов, при этом безопасная высота в этом районе – 3,9 тыс футов.

В результате лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту в 13:27.