Вестник Кавказа

Самолету над Минводами грозило столкновение с землей

Самолету над Минводами грозило столкновение с землей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Над Минводами система самолета заявила об угрозе столкновения с землей. Инцидент произошел вчера днем. Лайнер, летевший из Тбилиси, благополучно сел в аэропорту.

Самолет, который совершал рейс из Тбилиси в Минводы, попал в авиапроисшествие, система сообщила об угрозе столкновения с землей.

Как пишет "Аиф-Ставрополь", инцидент произошел 13 июня. При заходе на посадку командир экипажа доложил о том, что система безопасности предупредила о столкновении.

Она сработала на высоте 6,8 тыс футов, при этом безопасная высота в этом районе – 3,9 тыс футов.

В результате лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту в 13:27.

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