Вестник Кавказа

Кабардино-Балкарию предупредили об аномальной жаре

Кабардино-Балкарию предупредили об аномальной жаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели предупредили жителей КБР об экстремальном повышении температуры до +38 градусов. Аномальная жара продержится в течение трех дней.

Штормовое предупреждение объявили в Кабардино-Балкарии из-за повышения температуры. По данным МЧС региона в ближайшие три дня в некоторых районах республики столбик термометра достигнет отметки +38 градусов.

"В период с 14:00 до 16:00 4, 5 и 6 июня в степных районах Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара +38 градусов"

– МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели предупредили, что в связи с сильной жарой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и аварий, которые могут вывести из строя городскую инфраструктуру. При этом могут перегреться трансформаторы и деформироваться дорожное покрытие.

Также ухудшение самочувствия может наблюдаться у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме этого, при долгом нахождении на солнце может произойти тепловой удар.

В МЧС региона рекомендовали жителям КБР избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, снизить физическую нагрузку и употреблять больше воды.

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