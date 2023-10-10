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Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана

Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ракетная атака Израиля с территории Ливана привела к таковой атаке со стороны еврейского государства. В результате было ликвидировано три наблюдательных пункта противника.

Армия Израиля сообщила о том, что территория страны подверглась ракетной атаке со стороны Ливана. Уточняется, что было выпущено порядка 15 ракет.

«Порядка 15 ракет были запущены с территории Ливана. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили 4 ракеты. 10 снарядов упали в открытой местности»

– армейская пресс-служба

В ответ на это Израиль провел танковую атаку, в результате которой были ликвидирован два наблюдательных поста «Хезболлы». В ответ на это с ливанской стороны последовал запуск противотанковой ракеты. Ответным ударом израильские военные разгромили еще один пост противника.

Атака на Израиль: к ХАМАС подключился &quot;Хезболлах&quot;

Атака на Израиль: к ХАМАС подключился "Хезболлах"

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