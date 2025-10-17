Вестник Кавказа

Инвестиции в "Мамисон" превысят 20 млрд рублей

Инвестиции в "Мамисон" превысят 20 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии продолжается строительство объектов на новом курорте "Мамисон". Инвестиции превысят 20 млрд рублей.

Инвестиции в горный курорт "Мамисон", как ожидается, превысят 20 млрд рублей, об этом заявил заместитель гендиректора института развития Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Летом резидентами особой экономической зоне Мамисон числились 10 компаний, инвестиции оценивались в 16 млрд рублей. На данный момент число резидентов и планируемые вложения в курортную зону увеличились.

"На сегодня в ОЭЗ присутствуют уже 13 резидентов, более 20 млрд инвестиций — перспективный потенциал, уже вложено 3 млрд рублей"

– Николай Гончаров

В 2028 году на "Мамисоне" будет работать несколько отелей с общим номерным фондом более 2,5 тыс, также в планах строительство 11 кафе и ресторанов, поделился он, передает РБК Кавказ.

Вскоре на новом курорте стартует первый полноценный горнолыжный сезон.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
3715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.