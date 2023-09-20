Инсайд: Ханкенди выбирает между реинтеграцией и эмиграцией

Опубликовано: 8:55, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным армянских соцсетей, марионетки Еревана в Ханкенди решат сегодня утром, будут ли они подавать прошения об азербайджанском гражданстве или уедут в Армению.

Армянская блогосфера распространяет информацию о решении главарей армянских сепаратистов в Ханкенди согласиться на предложенную властями Азербайджана альтернативу: либо стать азербайджанскими гражданами, либо уехать в Армению – без какого-либо третьего варианта.

По словам блогера Геворга Арстамяна, опубликованным в соцсетях, решение сепаратистских лидеров звучит как "Либо интеграция, либо эмиграция".

При этом сам выбор – получить паспорт Азербайджана или покинуть Карабах – еще не сделан. Этим главари сепаратистов будут заниматься сегодня.

По словам Арстамяна, к этому их побудила антитеррористическая операция ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.