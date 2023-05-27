Ильхам Алиев заложил два новых села в Кельбаджарском районе (ФОТО)

Опубликовано: 15:12, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня совершил поездку в освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район страны, где принял участие в церемонии закладки фундамента сел Яншаг и Заллар, а также в открытии малых гидроэлектростанций "Гамышлы" и "Мейдан".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня совершил визит в освобожденный Кельбаджарский район республики, где заложил фундамент сел Яншаг и Заллар, а также принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Гамышлы" и "Мейдан", которые построены ОАО "Азерэнержи".

Также главу государства проинформировали о тоннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганалы-Кельбаджар-Истису протяженностью 82 км, и о работах, проделанных на этой дороге и на дороге Кельбаджар-Лачин протяженностью 76 км с ноября 2021 года по май 2023 года.

Глава государства также принял участие в открытии военного госпиталя, закладке фундамента жилого квартала и школы на 960 учащихся в Кельбаджаре.