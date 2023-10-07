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Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения
© Фото: сайт Кремля
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину. Он поздравил российского лидера с днем рождения. Главы государств также обсудили двустороннее сотрудничество.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы АР.

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья. В свою очередь, российский лидер выразил главе АР признательность за внимание и поздравление.

Помимо этого, главы государств поговорили о двусторонних отношениях. Президенты отметили успешное развитие связей между Баку и Москвой в различных сферах.

Лидеры стран также обсудили перспективы сотрудничества, связанные с новыми контактами.

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