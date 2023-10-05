Путин: Азербайджан должен был восстановить Конституционный порядок в Карабахе

Опубликовано: 18:28, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Президент России заявил о том, что Азербайджан должен был восстановить Конституционный порядок в Карабахе. Также он отметил, что последние события в Карабахе были неизбежным следствием действий армянской стороны.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что наведение конституционного порядка в Карабахе Азербайджаном должно было рано или поздно состояться. Он также напомнил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.

«В Праге осенью 2022 года под эгидой господина [Шарля] Мишеля (главы Евросовета - прим. ред.), потом президента Франции [Эмманюэля] Макрона и господина [Олафа] Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении и Азербайджана. И там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской Республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, входившей в свое время в состав СССР. Как известно, в состав Азербайджанской ССР входил и Карабах. По сути, был решен главный, абсолютно ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха»

– Владимир Путин

В этой связи Путин напомнил, что, когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал – даже Армения.

«Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость - даже Армения… Они не признали независимость Карабаха»

– Владимир Путин

В заключение президент России указал на то, что у миротворцев РФ в Карабахе после 2020 года было право только наблюдать за соблюдением прекращения огня.

«Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха, как части Азербайджана»

– Владимир Путин

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.