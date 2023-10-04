МИД РФ: часть выехавших из Карабаха армян намерены вернуться

Опубликовано: 14:44, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решение покинуть Карабахский экономический район Азербайджана для части армянского его населения не окончательное – люди не исключают того, что они вернутся обратно, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У России есть информация, что часть жителей Карабаха, ранее покинувших этот экономический регион Азербайджана, планирует вернуться, и Москва поддержит этот процесс, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. Как они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность"

- Мария Захарова

Россия готова совместно с азербайджанской стороной "оказывать содействие и этим процессам", если сами жители примут такое решение, отметила Захарова.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее о том, что жители Карабаха, покинувшие регион после проведения азербайджанскими вооруженными силами антитеррористических мероприятий, могут вернуться в свои дома, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.