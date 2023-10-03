Баку: армяне Ханкенди могут вернуться домой

Опубликовано: 23:33, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все армянские жители Ханкенди, покинувшие дома, могут вернуться и стать полноправными членами азербайджанского общества. Об этом вновь заявили центральные власти республики.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков подтвердил, что армянские жители Ханкенди могут вернуться в свои дома.

«Факт в том, что решение покинуть свои дома – их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, конечно, сохраняют право вернуться в свои дома, если захотят»

– Эльчин Амирбеков

Далее Амирбеков подчеркнул, что центральные власти Азербайджана сделали все для того, чтобы армяне Ханкенди не покидали дома

«Уже неделю мы даже обеспечивали их всем необходимым в плане гуманитарной помощи, была восстановлена подача электроэнергии. В эфире радио и телевидения распространяли призывы избегать паники среди населения»

– Эльчин Амирбеков

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.