Армяне Карабаха свободно уехали в Армению через ППП "Лачин"

Опубликовано: 9:59, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекли погранпункт "Лачин". Они проследовали из Ханкенди в Горус на машинах Комитета Красного Креста.

Азербайджанская сторона вновь организовала беспрепятственный переход армянских жителей Карабахского экономического района через ППП "Лачин".

Отмечается, что порядка 30 человек без проблем отправились их Ханкенди в Горусский район Армении через погранпункт при помощи машин Международного Комитета Красного Креста.

Помимо этого, свыше 60 человек отправятся в Армению из Карабаха сегодня. В общей сложности через "Лачин" пройдет до 100 человек.