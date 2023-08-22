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Армяне Карабаха свободно уехали в Армению через ППП "Лачин"

Армяне Карабаха свободно уехали в Армению через ППП &quot;Лачин&quot;
© Фото: Trend az
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекли погранпункт "Лачин". Они проследовали из Ханкенди в Горус на машинах Комитета Красного Креста.

Азербайджанская сторона вновь организовала беспрепятственный переход армянских жителей Карабахского экономического района через ППП "Лачин".

Отмечается, что порядка 30 человек без проблем отправились их Ханкенди в Горусский район Армении через погранпункт при помощи машин Международного Комитета Красного Креста.

Помимо этого, свыше 60 человек отправятся в Армению из Карабаха сегодня. В общей сложности через "Лачин" пройдет до 100 человек.

Никакой блокады Лачинского коридора нет

Никакой блокады Лачинского коридора нет

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