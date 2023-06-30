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Никакой блокады Лачинского коридора нет

Никакой блокады Лачинского коридора нет
Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана совершают свободный переход через погранпункт "Лачин". Свободный переход говорит о том, что никаких препятствий для прохождения пункта нет.

Свободный переход через погранично-пропускной пункт "Лачин" на территории Азербайджана регулярно совершают армянские жители Карабахского экономического района, о чем свидетельствуют публикуемые в сети видео с ППП.

Переход границы обеспечивается при участии Международного Комитета Красного Креста. Армянские жители беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" после процедуры проверки документов.

Это очередное доказательство того, что в настоящее время нет никаких препятствий или затруднений в передвижении карабахских армян по Лачинскому коридору. Таким образом, Азербайджан полностью выполняет свою часть обязательств по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года.

Лачинский коридор работает в обычном режиме 

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров охарактеризовал как полный провал попытки Еревана представить временное ограничение проезда по мосту у ППП "Лачин" "блокадой" Лачинского коридора. "Свободное движение через ППП "Лачин" было временно приостановлено 15 июня, когда армянские военные через границу обстреляли на этом мосту азербайджанских пограничников и российских миротворцев. Приостановка работы погранперехода была необходима для расследования инцидента и обеспечения безопасности. Как мы можем видеть, сейчас погранпереход вновь действует в обычном режиме, поскольку азербайджанской стороне удалось обезопасить его работу", - прежде всего сказал он. 

"При этом крайне важны инициативы Баку по изменению логистики российской миротворческой миссии и миссии МККК в Карабахском экономическом районе. Если на первоначальном этапе ближайшим городом для пополнения запасов обеих миссий был армянский Горис, то теперь Азербайджан реконструировал Шушу, расположенную в непосредственной близости от Ханкенди и Ходжалы. Реинтеграция карабахских армян в азербайджанское правовое поле является внутренним делом Азербайджана, к которому Армения не имеет никакого отношения, и вполне естественно, что миротворцы и сотрудники Красного Креста должны получать снабжение на азербайджанской территории, не контактируя с Ереваном", - подчеркнул Андрей Петров. 

"Слова Еревана о "блокаде" Лачинского коридора следует понимать только как утрату армянскими властями какого-либо влияния на передвижение грузов и пассажиров по Лачинской дороге. С точки зрения тех, кто больше не может ввозить в Ханкенди оружие, мины и боевиков, а также вывозить в Армению награбленные азербайджанские ресурсы, их контрабандные возможности в Лачинском коридоре действительно заблокированы. Однако для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана никаких препятствий не создается. Они проходят паспортный контроль и свободно проезжают в обе стороны. Утверждения, что это не так, являются фейком", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".

Ханкенди будет получать грузы от МККК только через территорию Азербайджана

Ханкенди будет получать грузы от МККК только через территорию Азербайджана

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