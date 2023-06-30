Опубликовано: 9:38, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Правительство Азербайджана потребовало от Международного Комитета Красного Креста доставлять гуманитарные грузы только через территорию Азербайджана, а не Армении.

Гуманитарные грузы в азербайджанский город Ханкенди теперь можно доставлять только по территории Азербайджана, а не Армении.

Такое предложение было сделано правительством Азербайджана Международному Комитету Красного Креста. Как заявили в кабмине АР, речь идет о логистических грузах, а не перевозке больных.

В азербайджанском правительстве заявили, что для таких целей Баку готов пропускать гуманитарные грузы через свою территорию, но не через погранпункт "Лачин".

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана на встрече с руководителем миссии МККК в республике Драганой Кожич заявил, что после обстрелами армянскими военными азербайджанских пограничников и российских миротворцев на ППП "Лачин" Баку на время расследования азербайджанская сторона предложила пользоваться дорогой Агдам-Ханкенди для снабжения армянского населения Карабахского экономического района.