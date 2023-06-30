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Ханкенди будет получать грузы от МККК только через территорию Азербайджана

Ханкенди будет получать грузы от МККК только через территорию Азербайджана
Правительство Азербайджана потребовало от Международного Комитета Красного Креста доставлять гуманитарные грузы только через территорию Азербайджана, а не Армении.

Гуманитарные грузы в азербайджанский город Ханкенди теперь можно доставлять только по территории Азербайджана, а не Армении.

Такое предложение было сделано правительством Азербайджана Международному Комитету Красного Креста. Как заявили в кабмине АР, речь идет о логистических грузах, а не перевозке больных.

В азербайджанском правительстве заявили, что для таких целей Баку готов пропускать гуманитарные грузы через свою территорию, но не через погранпункт "Лачин".

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана на встрече с руководителем миссии МККК в республике Драганой Кожич заявил, что после обстрелами армянскими военными азербайджанских пограничников и российских миротворцев на ППП "Лачин" Баку на время расследования азербайджанская сторона предложила пользоваться дорогой Агдам-Ханкенди для снабжения армянского населения Карабахского экономического района.

МИД Азербайджана: безопасность ППП &quot;Лачин&quot; должна быть гарантирована

МИД Азербайджана: безопасность ППП "Лачин" должна быть гарантирована

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