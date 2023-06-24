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МИД Азербайджана: безопасность ППП "Лачин" должна быть гарантирована

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянское население Карабахского экономического района Азербайджана вновь сможет выезжать в Армению по Лачинскому коридору под контролем МККК. Об этом сегодня договорились глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и руководитель миссии МККК в республике Драгана Кожич.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел сегодня встречу с руководителем азербайджанской миссии МККК Драганой Кожич, в ходе которой подчеркнул потребность в безусловных гарантиях безопасности ППП "Лачин", установленного на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинскому коридору.

Так он прокомментировал обстрел армянскими военными азербайджанских пограничников и российских миротворцев на ППП "Лачин" 15 июня.

"15 июня Армения обстреляла погранпункт "Лачин", что затруднило безопасный проезд через него. Азербайджанской стороне необходимы гарантии того, что подобные провокации Армении не повторятся в будущем"

– Джейхун Байрамов

Основной темой встречи стало взаимодействие азербайджанских властей и МККК в Лачинском коридоре на время расследования инцидента на ППП "Лачин". Пока идет следствие, будет налажена перевозка армянского населения Карабахского экономического района в Армению на лечение и предоставление ему лекарств через сотрудников Красного Креста.

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