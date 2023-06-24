Азербайджан показал Лачин иностранным дипломатам

Сегодня днем состоялся визит иностранных дипломатов, аккредитованных в Азербайджане, в Лачинский район. В рамках поездки членам дипкорпуса была представлено положение дел на пограничном пункте пропуска, установленном 23 апреля на въезде из Армении на Лачинскую дорогу в Азербайджане.
Всего в Лачинский район приехали 60 членов дипмиссий, включая военных атташе. Они представляют 33 иностранных государства, а также 10 международных структур.
Ситуация на ППП "Лачин"
Дипломаты получили исчерпывающую информацию об инциденте 15 июня, когда армянские военные атаковали азербайджанских пограничников и российских миротворцев на территории Азербайджана непосредственно на ППП "Лачин". Напомним, тогда был ранен один из азербайджанских пограничников, и на время расследования этого преступления свободное пересечение ППП было временно приостановлено.
При этом до сведения членов дипмиссий было доведено, что дорога не закрыта полностью. В настоящее время проводится работа для организации перевозок тяжело больных при участии МККК.
Стройка в Лачине и Забухе
Далее дипломаты направились в город Лачин, где им были представлен процесс реконструкции и стройки жилья и социальной инфраструктуры. В Лачин частично вернулось местное население, и члены дипмиссий провели с ними отдельную встречу.
Также дипломаты побывали на площади флага в Лачине, улице имени Гейдара Алиева и набережной "Лачин" на реке Хакари, а затем направились в Лачинский парк аграрной промышленности.
После Лачина члены дипмиссий прибыли в ближайшее к армянской границе селение Забух, где также осмотрели процесс стройки жилья и инфраструктуры. Оттуда они поехали на юг, чтобы воочию увидеть, как живет первой на освобожденных территориях "умное" село Агалы (Зангиланский район).