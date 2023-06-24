Азербайджан показал Лачин иностранным дипломатам

Опубликовано: 16:26, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Члены расположенных в Азербайджане дипмиссий в составе масштабной делегации побывали сегодня в Лачинском районе, где ознакомились с реализации проектов возрождения освобожденных территорий в Лачине и Забухе, а также ознакомились с истинным положением дел на пункте пропуска в Лачинском коридоре.

Сегодня днем состоялся визит иностранных дипломатов, аккредитованных в Азербайджане, в Лачинский район. В рамках поездки членам дипкорпуса была представлено положение дел на пограничном пункте пропуска, установленном 23 апреля на въезде из Армении на Лачинскую дорогу в Азербайджане.

Всего в Лачинский район приехали 60 членов дипмиссий, включая военных атташе. Они представляют 33 иностранных государства, а также 10 международных структур.

Ситуация на ППП "Лачин"

Дипломаты получили исчерпывающую информацию об инциденте 15 июня, когда армянские военные атаковали азербайджанских пограничников и российских миротворцев на территории Азербайджана непосредственно на ППП "Лачин". Напомним, тогда был ранен один из азербайджанских пограничников, и на время расследования этого преступления свободное пересечение ППП было временно приостановлено.

При этом до сведения членов дипмиссий было доведено, что дорога не закрыта полностью. В настоящее время проводится работа для организации перевозок тяжело больных при участии МККК.

Стройка в Лачине и Забухе

Далее дипломаты направились в город Лачин, где им были представлен процесс реконструкции и стройки жилья и социальной инфраструктуры. В Лачин частично вернулось местное население, и члены дипмиссий провели с ними отдельную встречу.

Также дипломаты побывали на площади флага в Лачине, улице имени Гейдара Алиева и набережной "Лачин" на реке Хакари, а затем направились в Лачинский парк аграрной промышленности.

После Лачина члены дипмиссий прибыли в ближайшее к армянской границе селение Забух, где также осмотрели процесс стройки жилья и инфраструктуры. Оттуда они поехали на юг, чтобы воочию увидеть, как живет первой на освобожденных территориях "умное" село Агалы (Зангиланский район).