В родной Лачин вернулись еще 44 жителя

Опубликовано: 9:37, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в восстановленный Лачин. Сегодня в родной город вернулись 13 семей, долгожданная встреча с Лачином была трогательной.

В город Лачин, ранее освобожденный от армянской оккупации и восстановленный правительством Азербайджана, продолжаются возвращаться жители - люди, которым десятилетия назад пришлось покинуть родину.

Сегодня в город прибыла группа из 13 азербайджанских семей - всего 44 человека. Возвращение в родной Лачин прошло в торжественной обстановке. Переселенцы испытали приятное волнение, вновь оказавшись в этом городе, многие радовались до слез. Прибывших встречали те, кто вернулся в город ранее и местные власти, они поздравляли семьи с долгожданным возвращением.

В настоящее время в Лачине созданы все необходимые для жизни условия. Переселенцы возвращаются в те самые дома, которые когда-то покинули. Здания реконструировали и отремонтировали. Восстановление было осуществлено в соответствии с поручением азербайджанского лидера Ильхама Алиева.