Десятки бывших вынужденных переселенцев вернулись в Лачин

Опубликовано: 21:15, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Лачине сегодня состоялось радостное событие. Более 70 бывших вынужденных переселенцев возвратились на родину, в свои прежние дома.

Еще несколько семей бывших вынужденных переселенцев сегодня возвратились в город Лачин, восстановленный и реконструированный по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В общей сложности на родину вернулись еще 22 семьи - это 72 человека.

Вернувшись в родные края, многие не могли сдержать слез радости.

В Лачине бывших вынужденных переселенцев торжественно встретили. Их поздравили с возвращением домой.

Жителям Лачина рассказали, что в городе обеспечено все необходимое для жизни. Жилые дома восстановлены по современным стандартам, в то же время был сохранен их исторический архитектурный облик.

Уточняется, что возвратившиеся сегодня в Лачин семьи в качестве вынужденных переселенцев проживали в основном в Баку, Сумгаите и в местах временного размещения в Абшеронском районе. В городе Лачин они будут жить в своих прежних домах, восстановленных или реконструированных по поручению президента после деоккупации.