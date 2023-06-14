Десятки бывших вынужденных переселенцев вернулись в Лачин

Еще несколько семей бывших вынужденных переселенцев сегодня возвратились в город Лачин, восстановленный и реконструированный по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В общей сложности на родину вернулись еще 22 семьи - это 72 человека.
Вернувшись в родные края, многие не могли сдержать слез радости.
В Лачине бывших вынужденных переселенцев торжественно встретили. Их поздравили с возвращением домой.
Жителям Лачина рассказали, что в городе обеспечено все необходимое для жизни. Жилые дома восстановлены по современным стандартам, в то же время был сохранен их исторический архитектурный облик.
Уточняется, что возвратившиеся сегодня в Лачин семьи в качестве вынужденных переселенцев проживали в основном в Баку, Сумгаите и в местах временного размещения в Абшеронском районе. В городе Лачин они будут жить в своих прежних домах, восстановленных или реконструированных по поручению президента после деоккупации.