Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан-байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с праздником жертвоприношения - Гурбан-байрамы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Гурбан-байрамы, являющийся одним из знаменательных обрядов исламской религии, отражает в себе добродетель, единство и равенство, готовность человека к любой самоотверженности во имя возвышенных целей"
- Ильхам Алиев
Он напомнил, что азербайджанцы всегда привержены своим национально-духовным и религиозным ценностям, добавив, что праздник Гурбан-байрами - символ братства, гуманизма и солидарности.
"В эти дни как во время паломничества хадж, так и во всех уголках нашей страны возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и спокойствие нашего народа, совершаются благие дела, с уважением почитается светлая память наших шехидов"
- Ильхам Алиев
Президент выразил надежду, что в этот день Всевышний не пожалеет милости для азербайджанского народа, услышит и исполнит молитвы и пожелания каждого верующего.
В заключение Ильхам Алиев еще раз поздравил азербайджанский народ с праздником жертвоприношения и пожелал каждому счастья, достатка и благополучия.