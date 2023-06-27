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Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан-байрамы

Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан-байрамы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с праздником жертвоприношения - Гурбан-байрамы. Он пожелал счастья, достатка и благополучия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с праздником жертвоприношения - Гурбан-байрамы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Гурбан-байрамы, являющийся одним из знаменательных обрядов исламской религии, отражает в себе добродетель, единство и равенство, готовность человека к любой самоотверженности во имя возвышенных целей"

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что азербайджанцы всегда привержены своим национально-духовным и религиозным ценностям, добавив, что праздник Гурбан-байрами - символ братства, гуманизма и солидарности.

"В эти дни как во время паломничества хадж, так и во всех уголках нашей страны возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и спокойствие нашего народа, совершаются благие дела, с уважением почитается светлая память наших шехидов"

- Ильхам Алиев

Президент выразил надежду, что в этот день Всевышний не пожалеет милости для азербайджанского народа, услышит и исполнит молитвы и пожелания каждого верующего.

В заключение Ильхам Алиев еще раз поздравил азербайджанский народ с праздником жертвоприношения и пожелал каждому счастья, достатка и благополучия.

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