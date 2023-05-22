Пост перед Курбан-байрам: когда начинается и нужно ли держать? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед Курбан-байрамом всем мусульманам желательно соблюдать 9-дневный пост, который иначе называется пост в месяц Зуль-хиджа. В последний день перед праздником жертвоприношения - День Арафа - пост обязателен для всех, кто не находится в хадже.

Праздник Курбан-байрам в 2023 году мусульмане отпразднуют 28 июня. До него верующих ждут 9 дней благословенного поста месяца Зуль-Хиджа, во время которых мусульмане не только совершают паломничество, но и держат пост.

Пост перед праздником жертвоприношения обязателен для мусульманина. В первую очередь его нужно держать тем, кто в эти дни по разным причинам не смог отправиться в святые места, включая гору Арафат.

Какого числа пост перед Курбан-байрамом?

К празднованию Ид аль-Адха мусульмане готовятся заблаговременно, держа девятидневный пост в первые девять дней месяца Зуль-Хиджа. Дни указанного месяца считаются благословенными и именуются "ляйали-ашара".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти десять дней больше, чем дела, совершенные в любые другие дни"

— пророк Мухаммед

В этом году верующие будут держать пост с 19 июня (день начала месяца Зуль-Хиджа) до 27 числа, а уже на следующий день мусульмане отметят праздник.

Пост в Курбан-байрам: обязателен или нет?

Пост в первую декаду месяца желателен. Мусульманам следует соблюдать строгий пост, как в месяц Рамадан. То есть верующим запрещено кушать и пить в дневное время суток. Нельзя совершать некоторые медицинские процедуры, запрещены курение и интимная близость.

"В эти десять дней благочестивые деяния еще больше любимы Аллахом Всевышним. Пост в любой из этих дней равен посту в течение целого года. Одна из этих ночей, проведенная в поклонении, равна Ночи могущества"

— пророк Мухаммед

Пост могут не держать:

беременные и кормящие женщины,

люди, страдающие хроническими заболеваниями,

те, кто болеет в момент поста,

дети.

Пост в день Арафа

Перед самым празднованием Курбан-байрама мусульмане соблюдают очень важный однодневный пост в день Арафа. Это 9-й день 12-го месяца Зуль-Хиджа. В 2023 году он приходится на 27 июня.

День Арафа который неразрывно связан с историей Адама и Хавы (Евы). Именно на горе Арафат Адам и Хава встретили и познали друг друга после изгнания из рая. Там же Адаму простили все его грехи.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самым лучшим для мусульманина в этот день считается пребывание на горе Арафат во время паломничества в хадж. Для паломников пост в день Арафа не является сунной (обязательным), так как Мухаммед отказывался от поста в этот день.

Тем, кто в этот день находятся не в хадже, необходимо держать пост в день Арафа. Он помогает мусульманам объединиться с теми, кто совершает стояние на Арафате и просит Всевышнего простить грехи. Именно поэтому дни поста, в том числе день Арафа, - одни из самых ценных в году.

"Тому, кто станет держать пост в день Арафата, запишется вознаграждение, вдвое превышающее количество людей, которые жили на земле, начиная с Адама и вплоть до того момента, когда подуют в рог. Пост в день Арафата, равен тысяче дней нафиль поста"

— пророк Мухаммед