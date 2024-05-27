Стояние на горе Арафат: что это, что и когда нужно делать в День Арафа?

Стояние на горе Арафат – один из обязательных обрядов хаджа (паломничества) перед Курбан-байрамом. Что произошло на горе Арафат? Когда и зачем поднимаются на нее? Когда совершается стояние?

Арафат – это гора недалеко от священного города Мекка в Саудовской Аравии. Ежегодно на этой горе собираются миллионы паломников для совершения главного обряда хаджа.

Где находится гора Арафат?

Гора Арафат расположена в одноименной долине, в 20 км от священного для мусульман города Мекка в Саудовской Аравии.

Гора также известна как "Джабаль ар-Рахма", что в переводе с арабского означает "Гора милости".

Высота

Абсолютная высота горы Арафат составляет 454 м.

История горы Арафат

Гора Арафат имеет большое значение для ислама. Именно на этой горе впервые после изгнания из рая встретились друг с другом первые люди на Земле – Адам и Хавва (Ева).

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Помимо этого, именно отсюда пророк Мухаммед во время своего последнего паломничества в Мекку обратился ко всем своим последователям с прощальной проповедью.

Он также пробыл на этой горе до захода солнца после того, как со своими сподвижниками совершил семикратный обход вокруг Каабы.

Стоит добавить, что в доисламские времена гора называлась Илал, на ней собирались язычники.

Хадисы о горе Арафат

"Самый большой грех – стоять на Арафате и думать, что его грехи не смыты"

— пророк Мухаммед

"Нет ни одного дня, в котором от огня Ада Аллах освобождает столько Своих рабов и рабынь, как в день Арафата. Поистине, Он в этот день приближается к людям и перед ангелами гордится ими. Он спрашивает, чего же они хотят"

– пророк Мухаммед

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"Если бы люди, собравшиеся на Арафате, знали, с кем они там находятся, они бы обрадовались благам Всевышнего, ниспосылаемым после смывания их грехов"

– пророк Мухаммед

Дуа в День Арафат

Посланник Аллаха говорил, что самое лучшее дуа – это дуа, которое делается в день Арафат.

"И самое лучшее дуа, которое я говорю и другие пророки: "Нет бога кроме Аллаха, нет сотоварища у него, Ему принадлежит власть, вся хвала Ему, и Он способен на все"

– пророк Мухаммед

Стояние на горе Арафат в день Арафа

Кульминация большого паломничества (хаджа) – стояние на горе Арафат. Обряд совершается в День Арафа на 9-й день месяца Зуль-хиджа, перед празднованием Курбан-байрама. В 2024 году он приходится на 15 июня, Курбан-байрам – на 16 июня.

Стояние – обязательный ритуал, который обязаны пройти паломники во время хаджа. Они облачаются в специальные белые одежды, молятся и слушают проповеди. Никаких других определенных действий во время стояния больше нет.

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О важности стояния на Арафате говорил пророк Мухаммед: "Хадж – это Арафат". Поэтому, если паломник не пройдет данный обряд, то хадж будет считаться невыполненным.

Мусульмане проводят весь день – с раннего утра до захода солнца – на горе, испытывая силу духа и веры в жаркое время. Они верят, что именно в этот момент Аллах ответит на все их молитвы и отпустит грехи.

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После стояния паломники кидают камни в три стены, которые называются джамарат. Высота стен достигает 25 м, и все они обиты каучуком.

Пророк Ибрагим бросал камни в сатану, который призывал ослушаться Всевышнего и сохранить сына Исмаила. Таким образом, паломники совершают обряд побивания шайтана путем бросания камней в стены.