Ильхам Алиев поздравил граждан Азербайджана с Гурбан байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жителей страны с праздником Гурбан байрамы.
"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира, со священным Гурбан байрамы, передаю вам наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.
"В Гурбан байрамы, который является олицетворением духовной солидарности мусульман мира, верующие получают возможность продемонстрировать свою готовность на любую самоотверженность во имя Аллаха и религии, испытывают радость близости ко Всевышнему"
– Ильхам Алиев
Глава государства отметил ценность ислама и исламских ценностей для азербайджанского народа.
"Ислам является важным этапом в формировании мировоззрения и национально-культурном развитии азербайджанского народа, внесшего неоценимый вклад в человеческую культуру и сокровищницу научно-философской мысли. Неоспорима роль прогрессивных исламских ценностей в формировании основанной на взаимном уважении и доверии образцовой среды сосуществования и сохранении до наших дней этнокультурного разнообразия в нашей стране, где дружной семьей живут представители разных народов и религий"
– Ильхам Алиев
Азербайджанский лидер подчеркнул, что религиозные праздники становятся торжеством национально-духовного единства, добра и милосердия в обществе. В дни мусульманских праздников в Азербайджане проводятся благотворительные акции, а также мероприятия по оказанию социальной помощи, почитается память азербайджанских шехидов.
"С пожеланиями того, чтобы Всевышний принял ваши молитвы и жертвоприношения во имя процветания и спокойствия нашего народа, еще раз передаю каждому из вас искренние поздравления, желаю вашим семьям благополучия, вашим домам - достатка. С Гурбан байрамы!"
– Ильхам Алиев