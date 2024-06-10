Крымчан в июне ждут два дополнительных выходных, один – на Курбан-байрам

Жителей Крымского полуострова в июне ждут два дополнительных выходных дня, посвященных религиозным праздникам – первый из них будет уже в этот понедельник, он назначен в честь празднуемого мусульманами Кубан-байрама.

У жителей Крыма в июне появились два дополнительных праздничных выходных дня – уже в этот понедельник, 17 июня, жители полуострова будут отмечать один из важнейших праздников мусульман – Курбан-байрам, указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Второй дополнительный выходной жителей полуострова ждет 24 июня – он утвержден главой региона в этом качестве из-за праздника Святой Троицы, передает "АиФ-Крым".