Гуттериш назвал обязательное условие для переговоров с Ираном

Главное условие для возобновления эффективных переговоров с Ираном по его ядерной программе – установление и неукоснительное соблюдение длительного режима прекращения огня и перемирия в регионе, заявил генсек ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях 17-го саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которой высказал свою точку зрения по поводу ситуации на Ближнем Востоке и необходимые условия для возобновления переговоров с Тегераном, сообщил офис пресс-секретаря ООН.

Говоря об условиях успешного проведения переговоров по иранской ядерной программе, генсек ООН подчеркнул: для этого нужно установить и неукоснительно соблюдать не только режим прекращения огня, но и закрепить перемирие, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран готов сесть за стол переговоров по своей ядерной программе, и такая встреча может пройти уже на следующей неделе, сообщил на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Сам Трамп настроен к переговорам скептически – как отмечает американский лидер, в них нет особого смысла, поскольку США уничтожили ядерную программу страны.