Иран не хочет ни с кем конфликтовать – Пезешкиан

Президент Ирана в очередной раз заявил, что стране не нужна конфронтация на мировой арене. Он подчеркнул, что Исламская Республика всегда стремилась навести мосты с другими странами.

Ирану не нужна никакая конфронтация на международной арене. Такое заявление сделал на своих страницах в соцсетях президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Иран полон красоты. На каждом шагу видна дружба. Мы всегда стремились навести мосты с нациями, а не возводить стены"

– глава государства

Он подчеркнул, что Тегеран не хочет войны, но готов постоять за себя при необходимости.

"Хотя мы и не сторонники войны и всегда выступаем за мир, мы полны решимости защищать наши границы, безопасность и свой народ"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, конфликт между Ираном и Израилем обострился после ударов еврейского государства по военным и ядерным объектам Исламской Республики, произошедших в ночь с 12 на 13 июня. В Израиле объяснили, что пошли на этот шаг из-за того, что Иран сейчас как никогда близок к созданию ядерного оружия и угрожает мировой безопасности. Ответ Тегерана на атаку последовал менее чем через сутки. В ночь с 21 на 22 июня удары по Ирану нанесли уже США, а 24 июня Израиль и Иран договорились о прекращении огня.