Иран готов сесть за стол переговоров с США

Иран заявил о готовности вести переговоры с США по своей ядерной программе, и такая встреча может состояться уже на следующей неделе, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Переговоры США и Ирана могут пройти уже на следующей неделе – Иран сам попросил о них, сообщил на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Эта встреча состоится очень скоро. Возможно, на следующей неделе"

- Стивен Уиткофф

Как подчеркнул на встрече американский лидер, власти ИРИ сами попросили о встрече, и будет отлично, если переговоры приведут к какому-либо результату, передает ТАСС.

Сам Трамп настроен к переговорам скептически – как отмечает американский лидер, в них нет особого смысла, поскольку США уничтожили ядерную программу страны.

Однако он не против такой встречи, хотя нанесенные США удары "говорят громче" каких-либо договоренностей, которые могут быть закреплены на бумаге.