Тегеран готов возобновить переговоры с США по ядерной проблеме

Масуд Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США, однако существует проблема доверия.

Иран намерен возобновить переговоры с США и преодолеть кризис в отношениях двух стран, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Мы не видим проблем в возобновлении переговоров (с США – ред.), но прежде я должен напомнить вам, что из-за зверств Израиля, не только против моей страны, но и во всем регионе Ближнего Востока, мы сейчас столкнулись с кризисом (в отношениях с США – ред.). Кризис, который мы должны оставить позади"

– Масуд Пезешкиан

Несмотря на готовность вернуться к диалогу, Тегеран акцентировал внимание на проблеме доверия, которое было утрачено после начала военной операции Израиля.

"Как мы вновь будем доверять Соединенным Штатам? Мы вернемся на переговоры, и как мы будем точно знать, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение вновь нас атаковать?"

– Масуд Пезешкиан

Президент Ирана снова подчеркнул, что Тегеран не намерен создавать ядерное оружие. По словам Пезешкиана, Иран стал жертвой "махинаций" со стороны правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которое создало у ряда американских чиновников ложное представление о намерениях Тегерана.