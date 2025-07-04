Связанная с Ираном группа боевиков задержана в Сирии

Армия обороны Израиля объявила о задержании нескольких боевиков в Сирии. Все они связаны с силами спецназначения КСИР Ирана.
Военнослужащие Израиля (ЦАХАЛ) поймали в южной части Сирии группу вооруженных радикалов. Об этом рассказали 7 июля в пресс-службе ЦАХАЛ.
Согласно информации, задержанные связаны с силами спецназначения "Аль-Кудс" КСИР Ирана.
"На основании разведывательных данных военнослужащие провели ночью операцию по задержанию отряда, действовавшего под руководством иранских сил "Аль-Кудс" в районе Телль-Кудна на юге Сирии"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Там также отметили, что израильские военнослужащие в целях обеспечения защиты жителей еврейского государства продолжают мешать любым террористическим группировкам закрепиться в Сирии.