Вестник Кавказа

Связанная с Ираном группа боевиков задержана в Сирии

армия Израиля
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля объявила о задержании нескольких боевиков в Сирии. Все они связаны с силами спецназначения КСИР Ирана.

Военнослужащие Израиля (ЦАХАЛ) поймали в южной части Сирии группу вооруженных радикалов. Об этом рассказали 7 июля в пресс-службе ЦАХАЛ.

Согласно информации, задержанные связаны с силами спецназначения "Аль-Кудс" КСИР Ирана.

"На основании разведывательных данных военнослужащие провели ночью операцию по задержанию отряда, действовавшего под руководством иранских сил "Аль-Кудс" в районе Телль-Кудна на юге Сирии"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Там также отметили, что израильские военнослужащие в целях обеспечения защиты жителей еврейского государства продолжают мешать любым террористическим группировкам закрепиться в Сирии.

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