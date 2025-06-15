Израиль начал боевые действия в Йемене

Израиль объявил о начале операции "Черный флаг" против хуситов. Йеменские повстанцы регулярно обстреливали ракетами территорию Израиля.

Израиль объявил о начале операции "Черный флаг" против мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), ВВС страны атаковали три порта и захваченное в 2023 году грузовое судно Galaxy Leader.

Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, текущая ситуация напоминает июньские удары армии Израиля по Ирану. Он добавил, что порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф контролируют повстанцы.

Глава ведомства подчеркнул, что израильские ВВС атаковали электростанцию в Рас-Канатибе. Кац сообщил, что Йемен ждет такая же судьба, как и Иран. Министр отметил, что хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия.

"Рука любого, кто поднимет ее на Израиль, будет отрублена"

- Исраэль Кац

Стоит добавить, что мятежники из "Ансар Аллах" регулярно совершали ракетные удары по территории Израиля. Последняя атака случилась в ночь на 6 июня.