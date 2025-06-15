Израиль начал боевые действия в Йемене

Израиль объявил о начале операции "Черный флаг" против мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), ВВС страны атаковали три порта и захваченное в 2023 году грузовое судно Galaxy Leader.
Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, текущая ситуация напоминает июньские удары армии Израиля по Ирану. Он добавил, что порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф контролируют повстанцы.
Глава ведомства подчеркнул, что израильские ВВС атаковали электростанцию в Рас-Канатибе. Кац сообщил, что Йемен ждет такая же судьба, как и Иран. Министр отметил, что хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия.
"Рука любого, кто поднимет ее на Израиль, будет отрублена"
- Исраэль Кац
Стоит добавить, что мятежники из "Ансар Аллах" регулярно совершали ракетные удары по территории Израиля. Последняя атака случилась в ночь на 6 июня.