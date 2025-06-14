ЦАХАЛ подтвердила удар по Йемену

Израильские военные действительно в ночь на воскресенье нанесли удар по Йемену: изначально эту информацию опубликовали СМИ, теперь ее подтвердили в ЦАХАЛ.

Израильские ВВС сегодня ночью нанесли удар не только по Ирану, но и по Йемену, рассказал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин.

Он пояснил, что армия Израиля ведет войну сразу на нескольких фронтах.

"Минувшей ночью, пока продолжались удары по Ирану, истребители ВВС Израиля вылетели с израильской территории на расстояние более 2 тыс км и нанесли также удар по Сане в Йемене"

– Эли Дефрин

Других подробностей представитель ЦАХАЛ не озвучил: он не стал ни называть цели атаки, ни оглашать результаты операции. Впрочем, по ее итогам он пообещал высказаться позднее.

Напомним, об ударе Израиля по Йемену сообщили СМИ, с уточнением, что его целью был главный военный командир мятежников-хуситов. Позже хуситы сообщили, что сами запустили ракеты по Тель-Авиву.