Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что нанесли несколько ударов по Тель-Авиву. Представители движения "Ансар Алла" заявили также, что удар был нанесен гиперзвуковыми ракетами.

Члены йеменского повстанческого движения "Ансар Алла" (хуситы) за минувшие сутки совершили несколько атак по целям в районе Тель-Авива, такое заявление сделал их военный представитель Яхья Сариа.

По его словам, операция проводилась ракетными войсками хуситов. Удары были нанесены по стратегически важным целям в районе Тель-Авива. При этом, отметил представитель хуситов, использовались гиперзвуковые ракеты "Палестина-2".

"Эта операция была скоординирована с операциями, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции"

– Яхья Сариа

Он добавил, что хуситам удалось достичь всех намеченных целей.