Вестник Кавказа

Израиль мог ударить по Йемену - СМИ

Израиль мог ударить по Йемену - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия обороны Израиля в субботу ударила по Йемену – такую пока не подтвержденную информацию распространили СМИ. Целью удара мог быть главный военный командир повстанцев-хуситов.

Помимо атаки на Иран, Израиль сегодня атаковал с воздуха и Йемен, такие сведение сообщил анонимный израильский чиновник.

Как передает портал Axios, удар был нанесен с целью ликвидации ключевого военного командира движения мятежников "Ансар Алла", или хуситов.

"Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене"

– Axios

Информация подтверждения либо опровержения пока не получила.

Стоит отметить, что сведений об ударах по Йемену 14 июня не поступало.

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