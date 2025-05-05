Израиль атаковал порт в Йемене

ВВС Израиля нанесли удар по порту Рас-Иса на западе Йемена. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля призвал к эвакуации из трех йеменских портов.

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по порту Рас-Иса, который расположен в западной части Йемена, сообщают СМИ.

Атака, как пишет РИА Новости, масштабная – на месте слышны сильные взрывы.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля призвала к срочной эвакуации из трех портов Йемена: Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Все они находятся на берегу Красного моря, а точнее в провинции Эль-Ходейда, которая управляется повстанцами-хуситами.

В частности, официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри опубликовал в соцсети предупреждение, причем на арабском языке, к которому приложил снимок со спутника побережья Йемена с отмеченными на нем соответствующими портами.

Ранее такие уведомления предваряли атаки с воздуха по Ливану и сектору Газа.