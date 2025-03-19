Вестник Кавказа

ВВС Израиля атаковали столицу Йемена

ВВС Израиля атаковали столицу Йемена
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израиль ударил по аэропорту в столице Йемена, а также по ряду целей в провинции Амран.

Боевые самолеты Израиля нанесли удары по столице Йемена Сане. Целью атак израильских ВВС стали объекты хуситов, передают СМИ. 

Согласно сообщениям СМИ Йемена, удары были нанесены по международному аэропорту в Сане. Также целями атаки израильских боевых самолетов стали объекты хуситов в провинции Амран. 

Напомним, что в марте армия США нанесла массированные удары по целям в Йемене. Это стало ответом на обстрелы со стороны хуситов ВМС США и торговых судов в Красном море.

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