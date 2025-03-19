ВВС Израиля атаковали столицу Йемена

Израиль ударил по аэропорту в столице Йемена, а также по ряду целей в провинции Амран.

Боевые самолеты Израиля нанесли удары по столице Йемена Сане. Целью атак израильских ВВС стали объекты хуситов, передают СМИ.

Согласно сообщениям СМИ Йемена, удары были нанесены по международному аэропорту в Сане. Также целями атаки израильских боевых самолетов стали объекты хуситов в провинции Амран.

Напомним, что в марте армия США нанесла массированные удары по целям в Йемене. Это стало ответом на обстрелы со стороны хуситов ВМС США и торговых судов в Красном море.