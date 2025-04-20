Израиль и США атаковали порт на западе Йемена

Израильские ВВС совместно с США атаковали порт и город Ходейда. Это ответ Израиля на атаку, совершенную накануне из Йемена по аэропорту Бен-Гурион.

Военно-воздушные силы Израиля и Соединенных Штатов нанесли удары по порту и городу Ходейда, который расположен в западной части Йемена. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, всего было нанесено 6 авиаударов по порту. Как отмечается, нанесены также удары по городу и округу Бажель.

Накануне выпущенная из Йемена ракета упала в главном аэропорту Израиля – Бен-Гурионе (Тель-Авив). В результате инцидента воздушная гавань не работала в течение 30 минут. Информация о пострадавших не поступала.

После этого глава Минобороны Израиля пообещал ответить на эту атаку в семикратном размере.