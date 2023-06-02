Главы МИД России и Ирана поговорили о возможном возобновлении СВПД

Опубликовано: 16:59, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства иностранных дел России

Руководители внешнеполитических ведомств России и Ирана поговорили о возможном восстановлении СВПД. Встреча Лаврова и Абдоллахияна состоялась в ЮАР.

В пятницу, 2 июня, состоялась встреча глав МИД России и Ирана. Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

Переговоры Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна прошли в Кейптауне, куда оба министра прибыли на совещание глав МИД (СМИД) БРИКС. Центральной темой разговора стало возможное возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Руководители ведомств также обсудили целый ряд региональных и международных вопросов.

Кроме того, они поговорили об укреплении и наращивании торгово-экономических связей.

На прошлой неделе в Тегеране состоялась встреча председателей ЦБ РФ и Ирана, на которой обсуждалось сотрудничество и облегчение взаимных банковских операций. Стороны также поговорили об увеличении доли нацвалют в расчетах.