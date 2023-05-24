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Россия и Иран расширят банковское сотрудничество и использование нацвалют

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы ЦБ России и Ирана в Тегеране обсудили сотрудничество и облегчение взаимных банковских операций. Также Набиуллина и Фарзин обсудили увеличение доли нацвалют в расчетах.

Переговоры по банковским операциям и применению национальных валют провели председатели Центробанков России и Ирана Эльвира Набиуллина и Мохаммад Фарзин.

Встреча глав регуляторов состоялась в иранской столице накануне. Стороны обсудили использование нацвалют во взаимных расчетах, согласились с важностью укрепления торговых обменов и наращивания сотрудничества.

Глава иранского ЦБ указал на необходимость "укрепления и ускорения развития брокерских отношений между коммерческими банками" России и Ирана. По его убеждению, коммерческие российского-иранские возможности обширны, сторонам следует расширять сотрудничество в области банковской инфраструктуры, передает агентство Tasnim.

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