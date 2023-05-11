В Центробанке назвали причину укрепления рубля

Опубликовано: 17:23, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ЦБ РФ считают, что укрепление рубля в последнее время связано с преодолением нижней точки экспортной выручки. При этом импорт продолжает увеличиваться.

Заместитель главы Центробанка России Алексей Заботкин дал объяснение укреплению российского рубля.

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету, то, о чем мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса"

– Алексей Заботкин

Такую причину складывающейся ситуации с курсом нацвалюты представитель регулятора назвал в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума, который продлится до 13 мая.

Он добавил, что слабый рубль, который можно было наблюдать в марте и апреле, окажет проинфляционное влияние на динамику цен в этом году. Новый прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2023 году учитывает этот фактор, передает ТАСС.