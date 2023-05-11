В Центробанке назвали причину укрепления рубля

Заместитель главы Центробанка России Алексей Заботкин дал объяснение укреплению российского рубля.
"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету, то, о чем мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта. Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса"
– Алексей Заботкин
Такую причину складывающейся ситуации с курсом нацвалюты представитель регулятора назвал в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума, который продлится до 13 мая.
Он добавил, что слабый рубль, который можно было наблюдать в марте и апреле, окажет проинфляционное влияние на динамику цен в этом году. Новый прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2023 году учитывает этот фактор, передает ТАСС.