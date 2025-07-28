Главы МИД России и Индии проведут встречу в Москве

Лавров встретится с индийским коллегой Джайшанкаром 21 августа. Переговоры министров состоятся в российской столице, сообщает МИД РФ.

В Москве на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел России и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, об этом рассказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"21 августа состоятся переговоры министра с индийским коллегой Джайшанкаром, который будет находиться в Москве с официальным визитом для участия в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству"

– Алексей Фадеев

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят двустороннюю повестку дня, а также взаимодействие России и Индии в международных форматах.