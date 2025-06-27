Индийский премьер обсудил с Путиным развитие стратегического сотрудничества

Премьер Индии Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за предоставленную информацию по конфликту на Украине и подтвердил намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

Премьер Индии и президент РФ провели содержательный телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Украине, а также прогресс в двусторонних отношениях между Москвой и Нью-Дели. Об этом индийский политик заявил в соцсети Х.

"Также мы обсудили с ним прогресс в двусторонних отношениях России и Индии и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между странами"

– Моди

Индийский политик поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию о последних событиях в ходе конфликта на Украине, подчеркнув важность открытого диалога и обмена мнениями. Он назвал президента России своим другом.

Премьер также выразил надежду на скорую личную встречу с Путиным, которая, как ожидается, состоится в Индии в конце текущего года. Ранее советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал подтвердил планы российского президента посетить Индию для переговоров с Моди.

Отметим, что последний телефонный разговор между лидерами состоялся в мае 2025 года, незадолго до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пресс-служба Кремля подчеркнула, что отношения между Россией и Индией остаются динамичными и устойчивыми, несмотря на внешние вызовы.