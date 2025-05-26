Индия готова срочно закупать российское оружие

Главы оборонных ведомств России и Индии провели встречу в китайском Циндао, в ходе которой обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и другой военной техники в максимально сжатые сроки.

Министры обороны Индии и России Раджнатх Сингх и Андрей Белоусов провели встречу в китайском Циндао, обсудив закупки критически важной российской военной техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, и модернизацию истребителей Су-30 MKИ, сообщило по итогам встречи Минобороны Индии.

"Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи"

- Минобороны Индии

Речь шла о максимально форсированных сроках поставок, поскольку для Индии они очень важны на фоне операции "Синдур", требующей наращивания оборонного производства, в том числе в ПВО, передает "АиФ-Москва".

Также Сингх и Белоусов провели углубленные обсуждения по целому ряду вопросов, включая российско-индийское сотрудничество в области обороны, текущую геополитическую ситуацию и трансграничный терроризм.

Напомним, индийская военная операция "Синдур" на территории Пакистана, которую ВС страны провели после теракта в Пахалгаме 22 апреля, унесшего жизни 26 человек, началась 7 мая 2025 года с ракетных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и территории пакистанского Кашмира. При этом целями не индийской армии были объекты армии Пакистана. 10 мая 2025 года Пакистан объявил о проведении операции "Буньян уль-Марсус". В этот же день между Индией и Пакистаном была достигнута договоренность о прекращении огня.