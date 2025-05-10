Индия против Пакистана: После драки кулаками машут

Хотя активные боевые действия между армиями Индии и Пакистана уже не ведутся, в индо-пакистанском конфликте не все точки над i расставлены - премьер-министр Нарендра Моди по-прежнему настроен воинственно.

Индия не успокоилась

29 мая министр обороны Индии Раджнатх Сингх дал понять, что реакция его страны на события, которые в Нью-Дели считают "провокацией Пакистана", была хоть и мощной, но сдержанной.

"Операция "Синдур" стала взвешенным, но решительным ударом. Мы уничтожили укрытия террористов, а затем военные базы и авиабазы противника. Индия могла бы сделать даже больше, но мы представили миру прекрасный пример координации силы и сдержанности", - отметил он.

Подчеркивание сдержанного характера операции "Синдур", которую Индия начала 7 мая и завершила 10 мая, говорит о том, что Нью-Дели оставляет за собой право продолжить ее.

Через пару часов данная версия подтвердилась. Премьер-министр Нарендра Моди, выступая в штате Западня Бенгалия, прямо сказал, что операция "Синдур" далека от завершения.

"На бенгальской земле я заявляю от имени 1,4 млрд индийцев, что операция "Синдур" еще не завершена", - отметил он.

Моди дал понять, что его страна приняла политику нулевой терпимости к терроризму, и "если сейчас на Индию будет совершена террористическая атака, врагу придется заплатить за нее высокую цену". "Мы уничтожили трансграничную террористическую инфраструктуру, о которой Пакистан никогда не думал", - добавил он.

Война и мир

Эскалация между Индией и Пакистаном началась в апреле. 22 апреля боевики группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещенная в России организация) совершили теракт в туристическом городе Пахалгаме в спорном регионе Джамму и Кашмир, в результате погибли 25 индийцев и 1 непалец.

Индийские власти обвинили в теракте пакистанскую межведомственную разведку (ISI). Около двух недель шла словесная перепалка между Исламабадом и Нью-Дели. 7 мая Индия силами своих ВВС начала боевые действия в рамках операции "Синдур". Пакистан не остался в долгу - на следующий день он ответил применением ракет и беспилотников. Индия угрожала перекрытием реки Инд и выселила всех пакистанских граждан.

На фоне нараставшей угрозы дальнейшей эскалации конфликта вплоть до ядерной войны 10 мая Пакистан и Индия при посредничестве США начали переговоры и согласились прекратить огонь. 12 мая боевые действия остановились.

Подготовка к новой войне?

Риторика индийских политиков говорит о том, что они намерены отвечать на любые будущие провокации и теракты, и они уверены, что за этими действиями стоит Пакистан. Нью-Дели недоволен международной реакцией и хочет заручиться поддержкой всех крупных игроков. С этой целью 24 мая в Москву прибыла группа индийских депутатов, представляющих все партии страны. Они считают, что удары по Пакистану в начале месяца были справедливыми. По их словам, Индия хочет, чтобы Россия и другие важные страны "понимали, что происходит на земле", и поддержали Индию в борьбе против терроризма.

Из России индийские депутаты отправились в Европу. Поводов для беспокойства у Нью-Дели много. Европейские страны в ходе конфликта заняли равноудаленную позицию, а Дональд Трамп назвал позором военные действия между Индией и Пакистаном, то есть индийскую операцию "Синдур". При президентстве Трампа американские союзники убедились, что полагаться только на США опасно (в частности, такое мнение обозначил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху). Поэтому Индия решила продолжать военные закупки в России и уже обсуждает покупку новой партии ЗРК С-400 "Триумф", показавшие свою эффективность в последнем противостоянии с Пакистаном.

Пакистан тоже не сидит сложа руки и пытается укрепить позиции. Исламабад укрепляет связи с Анкарой. Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф совершил визиты в Иран, Турцию и Азербайджан и выразил им благодарность за поддержку. В День независимости Азербайджана 28 мая Шариф прилетел в азербайджанский город Лачин на трехстороннюю встречу с президентом АР Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция и Пакистан договорились нарастить сотрудничество в энергетике и ВПК и вместе с Азербайджаном развивать "Срединный коридор". Традиционного союзника Пакистана Китай эти планы устраивают, так как помогают реализовать проект "Пояс и путь".

Что дальше?

Если говорить о нынешней эскалации, то можно сказать, что основной этап позади. После теракта в Кашмире стороны обменялись ударами, и когда поняли, что есть риск ядерной войны, решили не отвергать мирный план, который лоббировали не только Трамп, но и Россия, Иран и Турция.

При этом в долгосрочной перспективе проблема Кашмира не устранена и есть риски новых терактов, потому Индия и Пакистан будут периодически оказываться в ситуации ограниченной или даже полномасштабной войны. Сохранение образа внешнего врага будет стимулировать усилия по постоянному вооружению, а для этого нужно прилагать усилия для экономического рывка. И в первом и во втором вопросе без внешнего участия не обойдется. Поэтому Индия и Пакистан будут воевать еще и за сердца других крупных игроков.