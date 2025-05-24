Пакистан поблагодарил президентов Азербайджана и Турции за поддержку

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность президентам Азербайджана и Турции за поддержку во время эскалации конфликта с Индией. По его словам, Исламабад всегда будет отдавать приоритет миру.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку его страны в конфликте с Индией. Об этом он сказал на трехстороннем саммите в Лачине.

"В современном мире существуют серьезные вызовы, экономические кризисы, политические вызовы. В такой ситуации Пакистану повезло, что у него есть такие братья, как Азербайджан и Турция. Вы стояли за нас горой. Мы всегда будем отдавать приоритет миру и справедливости"

- Шахбаз Шариф

Он подчеркнул, что проверенные временем отношения будут служить на благо народов трех стран. Встреча в Лачине, по словам Шарифа, дает Азербайджану, Турции и Пакистану платформу для продвижения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, конфликт с Индией должен быть решен во благо народа Кашмира, добавил премьер Пакистана.

"Если Индия действительно готова к диалогу в борьбе с терроризмом, то Пакистан открыт для таких обсуждений. Потому что 90 тысяч граждан Пакистана стали жертвами терроризма, а нашей экономике за последние десятилетия нанесен ущерб в 150 млрд"

- Шахбаз Шариф

Напомним, что сегодня Азербайджан отмечает День независимости. Основные праздничные мероприятия проходят в освобожденном от армянской оккупации Лачине, куда прилетели президент Турции и премьер-министр Пакистана.