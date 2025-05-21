В Лачине проходит саммит Азербайджан-Турция-Пакистан

В освобожденном от армянской оккупации Лачине, который сегодня принимает основные празднования 107-летия со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, стартовал саммит с участием лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана.

Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость, подчеркнул в своем выступлении на 2-м заседании Трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Пакистан, который проходит в Лачине с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов"

- Ильхам Алиев

Глава государства особо отметил сотрудничество Азербайджана и Турции, в результате которого изменилась энергетическая карта и региона, и обширных мировых территорий.

Азербайджанский лидер также поведал о сотрудничестве в сфере обороны, которое является одним из важных направлений трехстороннего партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал Вооруженных сил трех государств и послужили гарантом мира и стабильности на обширной территории региона, отметил Ильхам Алиев.

В то же время в самые трудные дни Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и Пакистаном, подчеркнул президент Азербайджана.

Турция, Азербайджан, Пакистан - три братские страны, разделяющие общие идеалы, отметил в своем выступлении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Верю, что Международный аэропорт Лачин внесет важный вклад в интеграцию региона в мир"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Пакистану повезло, что у него есть такие искренние братья, как Турция и Азербайджан, заявил в своем выступлении на саммите премьер-министр Пакистана Мохаммад Шахбаз Шариф.

"Хочу поздравить моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с роспуском Рабочей партии Курдистана"

- Мохаммад Шахбаз Шариф