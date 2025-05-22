Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли Лачинский аэропорт

В Азербайджане состоялось торжественное открытие Международного аэропорта Лачин. Участие в церемонии приняли президенты Азербайджана и Турции.

Международный аэропорт Лачин официально открыт в Азербайджане.

Торжественная церемония запуска нового аэропорта на освобожденных территориях Азербайджана состоялась 28 мая, в День независимости Азербайджана.

В церемонии открытия новой воздушной гавани приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Самолет турецкого лидера приземлился этим утром в Лачине. У трапа его встречал Ильхам Алиев. Затем началась церемония открытия аэропорта, президенты перерезали ленту и получили символические ключи от Лачинского аэропорта.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Лачин в составе масштабной правительственной делегации, куда вошли:

глава Минэнерго Алпарслан Байрактар

глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу

глава Минобороны Яшар Гюлер

глава Минторга Омер Болат

глава Минсельхоза Ибрагим Юмаклы

председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым

главный советник Эрдогана по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч

руководитель Управления по связям президентской администрации Фахреттин Алтун

зампреды Партии справедливости и развития Кюршат Зорлу, Али Ихсан Явуз, Зафер Сыракая, Хюсейн Яйман, Халит Йеребакан.

Функции Лачинского аэропорта

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об особенностях открытого сегодня Лачинского аэропорта – третьей воздушной гавани на освобожденных территориях Азербайджана после Физулинского и Зангиланского аэропортов.

"При строительстве новых аэропортов Азербайджан исходит из рельефа местности и потребностей в пассажирских и грузовых перевозках. Лачин находится в более гористой части Восточного Зангезура, он находится на значительном отдалении от Баку и очень близко к границе с Арменией. Эти три фактора определяют потребность в отдельном аэропорте, который будет рассчитан на доставку людей и грузов в сам Лачин, а также в Кельбаджар", - прежде всего сказал он.

"В советское время воздушного сообщения с Лачином не было. Местность в Лачинском районе и поблизости от него имеет очень сложный рельеф, и даже обычными дорогами доступ к нему затруднен. Азербайджану необходимо формировать альтернативные пути выхода в свои западные регионы – как для эффективного предотвращения возможной агрессии со стороны Армении в будущем, так и для активизации восстановительных работ в Лачине и Кельбаджаре. И войска, и строительные материалы быстрее и проще перевозить по воздуху", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"В долгосрочной перспективе три аэропорта на освобожденных территориях будут играть все более важную роль. По мере роста населения и производства в Карабахе и Восточном Зангезуре будет увеличиваться спрос и на внутренние полеты, и на международные полеты. Аэропорты, таким образом, будут интенсифицировать агломерат западных регионов Азербайджана и в экономическом, и в социальном плане. Не секрет, что население Азербайджана преимущественно живет на Апшеронском полуострове, есть задача такой перекос сбалансировать. Освобожденные территории способны обеспечить такой баланс, для чего им необходима транспортная доступность", - указал экономист.

"Эта же задача демографического баланса позволяет ожидать, что сегодня был открыт не последний аэропорт на освобожденных землях. В перспективе международный статус может получить и аэропорт Ходжалы по мере его реконструкции. Как следствие, регион будет оснащен всей необходимой транспортной инфраструктурой", - добавил он.

Эксперт обратил внимание, что Азербайджан продолжает активно строить и автомобильные дороги в Карабахе и Восточном Зангезуре. "За 4,5 года после победы в Карабахской войне была проделана колоссальная работа. Я лично был в регионе и видел, сколько инфраструктуры восстановлено и построено с нуля. Эта работа продолжается: строятся акведуки, тоннели и мосты для соединения с азербайджанской транспортной сетью труднодоступных населенных пунктов. В советское время ездить там было довольно сложно, сейчас маршруты сокращаются и делаются более безопасными благодаря современным технологиям. Тоннель через гору Муровдаг будет крупнейшим в регионе, порядка 17 км. В целом, Азербайджан продолжает делать все для возрождения своих освобожденных районов", - заключил Ровшан Ибрагимов.