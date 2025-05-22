Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли Лачинский аэропорт

Международный аэропорт Лачин официально открыт в Азербайджане.
Торжественная церемония запуска нового аэропорта на освобожденных территориях Азербайджана состоялась 28 мая, в День независимости Азербайджана.
В церемонии открытия новой воздушной гавани приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Самолет турецкого лидера приземлился этим утром в Лачине. У трапа его встречал Ильхам Алиев. Затем началась церемония открытия аэропорта, президенты перерезали ленту и получили символические ключи от Лачинского аэропорта.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Лачин в составе масштабной правительственной делегации, куда вошли:
- глава Минэнерго Алпарслан Байрактар
- глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу
- глава Минобороны Яшар Гюлер
- глава Минторга Омер Болат
- глава Минсельхоза Ибрагим Юмаклы
- председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым
- главный советник Эрдогана по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч
- руководитель Управления по связям президентской администрации Фахреттин Алтун
- зампреды Партии справедливости и развития Кюршат Зорлу, Али Ихсан Явуз, Зафер Сыракая, Хюсейн Яйман, Халит Йеребакан.
Функции Лачинского аэропорта
Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об особенностях открытого сегодня Лачинского аэропорта – третьей воздушной гавани на освобожденных территориях Азербайджана после Физулинского и Зангиланского аэропортов.
"При строительстве новых аэропортов Азербайджан исходит из рельефа местности и потребностей в пассажирских и грузовых перевозках. Лачин находится в более гористой части Восточного Зангезура, он находится на значительном отдалении от Баку и очень близко к границе с Арменией. Эти три фактора определяют потребность в отдельном аэропорте, который будет рассчитан на доставку людей и грузов в сам Лачин, а также в Кельбаджар", - прежде всего сказал он.
"В советское время воздушного сообщения с Лачином не было. Местность в Лачинском районе и поблизости от него имеет очень сложный рельеф, и даже обычными дорогами доступ к нему затруднен. Азербайджану необходимо формировать альтернативные пути выхода в свои западные регионы – как для эффективного предотвращения возможной агрессии со стороны Армении в будущем, так и для активизации восстановительных работ в Лачине и Кельбаджаре. И войска, и строительные материалы быстрее и проще перевозить по воздуху", - отметил Ровшан Ибрагимов.
"В долгосрочной перспективе три аэропорта на освобожденных территориях будут играть все более важную роль. По мере роста населения и производства в Карабахе и Восточном Зангезуре будет увеличиваться спрос и на внутренние полеты, и на международные полеты. Аэропорты, таким образом, будут интенсифицировать агломерат западных регионов Азербайджана и в экономическом, и в социальном плане. Не секрет, что население Азербайджана преимущественно живет на Апшеронском полуострове, есть задача такой перекос сбалансировать. Освобожденные территории способны обеспечить такой баланс, для чего им необходима транспортная доступность", - указал экономист.
"Эта же задача демографического баланса позволяет ожидать, что сегодня был открыт не последний аэропорт на освобожденных землях. В перспективе международный статус может получить и аэропорт Ходжалы по мере его реконструкции. Как следствие, регион будет оснащен всей необходимой транспортной инфраструктурой", - добавил он.
Эксперт обратил внимание, что Азербайджан продолжает активно строить и автомобильные дороги в Карабахе и Восточном Зангезуре. "За 4,5 года после победы в Карабахской войне была проделана колоссальная работа. Я лично был в регионе и видел, сколько инфраструктуры восстановлено и построено с нуля. Эта работа продолжается: строятся акведуки, тоннели и мосты для соединения с азербайджанской транспортной сетью труднодоступных населенных пунктов. В советское время ездить там было довольно сложно, сейчас маршруты сокращаются и делаются более безопасными благодаря современным технологиям. Тоннель через гору Муровдаг будет крупнейшим в регионе, порядка 17 км. В целом, Азербайджан продолжает делать все для возрождения своих освобожденных районов", - заключил Ровшан Ибрагимов.