Вестник Кавказа

В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
В аппарате президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, какой будет программа визита главы турецкого государства в Азербайджан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган завтра прибудет в Азербайджан, детали будущего визита озвучил глава управления делами его администрации Фахреттин Алтун.

По его словам, визит Эрдогана в Азербайджан состоится в среду 28 мая, он будет проведен по случаю Дня независимости Азербайджана.

"В этой связи предполагается, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет проведен обмен мнениями об отношениях между двумя странами, а также о текущих региональных и глобальных событиях"

– Алтун

Глава управделами администрации президента Турции добавил, что состоится также II Трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Пакистан, в котором примет участие премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Кроме того, в программу визита Эрдогана в Азербайджан также входит участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта.

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